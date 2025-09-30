Миронов: воссоединение с Донбассом и Новороссией - возрождение Русского мира

Люди не просто хотели вернуться на историческую Родину, а искали защиты, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией в 2022 году ознаменовало начало эпохи возрождения Русского мира. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в связи с годовщиной вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

"После десятилетий смутного постсоветского времени началась новая эпоха возрождения не только России, а всего Русского мира", - сказал Миронов.

Он отметил, что выбор жителей "был абсолютно закономерен и оправдан". "Люди не просто хотели вернуться в состав исторической Родины - они искали защиты от тех, кто пытался их отменить, говоря современным языком, а попросту - уничтожить", - добавил депутат.