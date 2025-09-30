Его подняли со дна озера Витаминное

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты 52-го района гидрографической службы Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с представителями Русского географического общества, доставили в Петропавловск-Камчатский американский истребитель P-63 "Кингкобра", поднятый со дна озера Витаминное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ТОФ.

"После подъема со дна озера истребитель был погружен на борт судна ГС-198 и транспортирован в Петропавловск-Камчатский. По прибытии в пункт базирования "Кингкобра" был перегружен и доставлен на аэродром смешанного авиационного полка ТОФ, откуда был перевезен военно-транспортной авиацией в Москву для проведения реставрационных мероприятий. В дальнейшем истребитель P-63 планируется экспонировать в одном из музеев военно-технической истории, что позволит сохранить и продемонстрировать уникальную историческую реликвию широкой общественности", - рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Там добавили, что американский самолет лежал на дне озера на Камчатке с 1945 года. В годы Второй мировой войны истребители P-63 "Кингкобра" массово поставлялись в Советский Союз из США. На сегодняшний день на территории Российской Федерации сохранилось всего три экземпляра данного типа, они экспонируются в Москве.