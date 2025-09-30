Медцентр уже стал крупнейшим в Донбассе и Новороссии, подчеркнул сенатор от ДНР

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Строительство второй очереди многопрофильного медицинского центра ФМБА России в Мариуполе завершится в 2025 году. В настоящее время медцентр уже является крупнейшим в Донбассе и Новороссии и оказывает помощь жителям всего юга России, в интервью ТАСС сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что строительство медцентра было разбито на два этапа, на первом был построен лечебно-диагностический корпус, в ходе второго будет возведено здание стационара. Открыл медцентр в Мариуполе по видеосвязи в январе 2024 года президент России Владимир Путин.

"В этом году завершится строительство второй очереди многофункционального медицинского центра ФМБА России в Мариуполе. Это крупнейшее федеральное медицинское учреждение в воссоединенных субъектах Российской Федерации, где оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь жителям Донбасса и всего юга России. Среди пациентов Центра - жители Южного, Северо-Кавказского, Центрального федеральных округов. Внутри центра работает 100-коечный госпиталь для военнослужащих, участников специальной военной операции. Созданы все условия для высокотехнологичной помощи нашим бойцам", - сказал Волошин.

Он добавил, что в регионе активно развивается первичное звено здравоохранения. Только в 2025 году будут восстановлены 24 медучреждения и построены 18 фельдшерско-акушерских пунктов.

"Масштабное восстановление и развитие коснулось всех сфер, и в том числе медицины: там, где еще недавно были руины, теперь ремонтируются и строятся с нуля современные больницы и поликлиники, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием. <…> В 2023 году, когда Донецк еще находился под регулярными непрекращающимися обстрелами ВСУ, несмотря ни на что, мы начали строительство перинатального центра", - отметил сенатор.

