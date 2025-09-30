Внесение изменений в муниципальный правовой акт "О туристическом налоге на территории Владивостокского городского округа" приняли в городской думе

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Работники образовательных организаций во Владивостоке освобождены от туристического налога, если они проживают в гостиницах этих организаций в связи с осуществлением своей трудовой деятельности.

Внесение изменений в муниципальный правовой акт "О туристическом налоге на территории Владивостокского городского округа" принято городской думой, документ опубликован в разделе портала городской администрации. В нем, в частности, указано, что освобождению от налога подлежат "лица, работающие на основании трудового договора в образовательных организациях, расположенных на территории Владивостокского городского округа, и проживающие в связи с осуществлением своей трудовой деятельности в гостиницах таких образовательных организаций".

С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, который заменил курортный сбор туристическим налогом. В отличие от курортного сбора, который платили гости города, туристическим налогом облагаются организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов.