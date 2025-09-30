Речь идет о Магаданской и Иркутской областях, а также о Бурятии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли деятельность подпольных казино в Магаданской, Иркутской областях и в Бурятии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в организации и проведении незаконной игорной деятельности в составе преступного сообщества задержаны восемь человек", - сообщила она.

Предварительно установлено, что злоумышленники разместили оборудование со специальным программным обеспечением в трех нежилых помещениях Магадана и Иркутска и с его помощью проводили азартные игры.

"В ходе обысков изъято более 10 компьютеров и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - рассказала Волк.

Силовую поддержку при задержании оказывали сотрудники Росгвардии.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.2 и 210 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.