В ролике ложно сообщается об отмене бесплатного проезда, льготы по имущественному налогу и других мер поддержки пенсионеров

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Неизвестные через социальные сети распространили сфабрикованный видеоролик о якобы отмене в России с 2026 года ряда пенсионных льгот и росте тарифов на коммунальные услуги. Это следует из экспертизы проекта ТАСС "Проверка информации".

В сфабрикованном видео говорится о семи изменениях с 1 января, в частности, в нем ложно сообщается об отмене единой федеральной стоимости балла, бесплатного проезда для пенсионеров старше 70 лет, льготы по налогу на имущество и росте тарифов на коммунальные услуги для проживающих в одиночестве.

"Все заявления в видео не имеют отношения к действительности, - говорится в экспертном заключении. - Ни одна фраза о том, что "власти утвердили" и "президент подписал" не подтверждается ссылкой на конкретные документы с номерами и датой принятия".

"В видео перемешаны стоковые съемки пожилых людей и выступления первых лиц страны в Государственной думе. Таким способом достигается определенный эмоциональный накал, а монотонное перечисление реально существующих льгот, которые якобы упразднят с 1 января, создает эффект достоверности", - говорится в отчете.

Эксперты указали на то, что в реальности индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы, отмена бесплатного пользования городским муниципальным транспортом не предусмотрена, налоговые льготы пенсионерам и предпенсионерам будут сохранены в полном объеме. Никаких изменений в сфере ЖКХ и оплате коммунальных услуг также не произойдет, отмечают исследователи. Информация из видео об отмене минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсионных выплат, тоже признана фейком.

Выплаты и лекарства

В сфабрикованном видео также утверждается, что выплаты пенсионерам якобы будут перечисляться исключительно на банковские карты, а получить рецепт на льготные препараты можно будет только через портал "Госуслуги" по предварительной записи.

"Способ получения пенсии гражданин, как и прежде, выбирает самостоятельно, - опровергли эксперты. - Это может быть получение денег в отделении "Почты России" или же в кассе отделения банка. При желании получатель может оформить банковскую карту для начислений".

"Еще одна чувствительная тема - получение льготных лекарственных средств - также стала объектом манипуляции автора ролика. Выдача бесплатных и льготных лекарств закреплена в федеральном законе, а список препаратов ежегодно публикует правительство. Порядок получения рецепта не менялся", - подчеркнули эксперты.