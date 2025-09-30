По его мнению, регионы восстанавливаются ускоренными темпами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Темпы восстановления городов и сел в Донбассе и Новороссии настолько быстрые, что поражают местных жителей. Об этом заявил экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в колонке, опубликованной на сайте "ТАСС.ру".

"Одним из главных приоритетов политики России на освобожденных территориях стало возрождение разрушенных в результате боевых действий городов и сел. Темпы и масштабы строительства и ремонтов в ряде районов настолько велики, что местные жители сравнивают их с советскими временами. Новые микрорайоны и даже целые города вырастали буквально на глазах. И речь не только об отстроенном Мариуполе: масштабное строительство, ремонты фасадов и крыш, замена подземных коммуникаций, строительство ЛЭП и новых дорог ведутся повсеместно - от Северодонецкой агломерации до Бердянска и Скадовска", - отметил он.

Албу добавил, что во многих городах и поселках строятся мосты и новые автомобильные трассы, которые соединяют города с Крымом и остальной Россией, во многих населенных пунктах появляются новые инфраструктурные объекты.

"Во многих городах и поселках восстановлены фонтаны, театры и библиотеки. Строятся мосты и новые автомобильные трассы. Благодаря мерам государственной поддержки в новых регионах развиваются промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Помогают в этом субсидии, лизинг, льготное кредитование. В рамках свободных экономических зон модернизируется производство и увеличиваются объемы выпускаемой продукции. На территории республик и областей заработали российские программы поддержки семей: льготная ипотека, ежемесячные выплаты при рождении детей, обеспечение жильем различных категорий граждан. Параллельно поднимается уровень образования за счет ремонта школ, оснащения их современной техникой, подготовки педагогов", - резюмировал он.