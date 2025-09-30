Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра, не исключено, что в выходные дни максимальные температуры вырастут до 14 градусов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Небольшое потепление в Москве прогнозируется с четверга, однако показатель будет ниже нормы на 2 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду воздух в Москву будет поступать сначала с востока, а в последующем даже с юго-востока. Поэтому чуть-чуть смягчатся дневные температуры. В четверг и пятницу прогнозируется 12-13 градусов. Но это все равно холодно, все равно температура ниже нормы на 2 градуса", - сказал он.

По его словам, не исключено, что в выходные дни максимальные температуры вырастут до 14 градусов. Такое значение ниже нормы уже на 1 градус. "Поскольку центр циклона смещается к востоку и приближается к Москве, ветер будет слабым в выходные. На самом деле, в пятницу не будет этого порывистого, ледяного ветра. И температура будет ощущаться москвичами теплее, это будет уже более приятно", - заключил он.

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС о том, что ощущаемая температура на текущий момент в Москве на 5 градусов ниже фактической.