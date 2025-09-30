Общая сумма штрафов таксистам-зазывалам составила порядка 400 тыс. рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 80 протоколов за нарушение закона о запрете на работу нелегальных такси в аэропортах на территории Московской области составили за время его действия. Общая сумма выписанных штрафов составила около 400 тыс. рублей, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"За время действия закона уже составлено почти 80 протоколов о нарушениях, общая сумма штрафов составила порядка 400 тыс. рублей", - сказал Брынцалов.

Он напомнил, что закон о запрете на работу нелегальных такси в аэропортах на территории Московской области начал действовать в августе текущего года.

"Законом установлены штрафы для нелегальных таксистов-зазывал. Цель этих штрафов - создать финансовые барьеры для таких практик, когда в зоне прилета хаотичные толпы таксистов навязывают свои услуги, при этом предлагая проезд по сильно завышенным ценам, мешают пассажирам. К тому же нелегалы работают без лицензий, и поездка с ними может быть непредсказуемой", - пояснил Брынцалов.

Председатель облдумы добавил, что штрафы составляют 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических. Для выявления нарушений на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский в ночное и дневное время, в том числе и в выходные, дежурят инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля.

Спикер Мособлдумы напомнил, что заказать такси в аэропорту можно через официальные стойки, либо через приложения агрегаторов.