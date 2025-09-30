Порывы ветра в Анадыре достигают 23 м/с

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Переправа через Анадырский лиман на Чукотке приостановлена из-за погодных условий - ветра и волн. Об этом ТАСС сообщили в морском порту Анадыря

"Переправа приостановлена", - сообщили в морском порту столицы Чукотки.

Чукотка находится во власти циклона, порывы ветра в Анадыре достигают 23 м/с. Из главного аэропорта округа задержаны вылеты трех рейсов.

Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках.