МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первый осенний иней замечен в разных районах Москвы и Подмосковья на фоне ночных заморозков в столичном регионе. Об этом передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках города и окрестностей.

В частности, иней покрыл все еще зеленые газоны на северо-западе, западе, востоке и юго-востоке столицы. Также иней образовался и в некоторых городаъ Подмосковья, где минувшей ночью столбики термометров опускались ниже нулевой отметки. Речь идет про Красногорск, Шатуру и Раменское.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в столичном регионе. При этом самая низкая температура была зафиксирована на неофициальном "полюсе холода" Подмосковья - в поселке Черусти, что на восточных рубежах области. Там заморозки окрепли до минус 6 градусов. В это же время главная метеостанция Москвы, расположенная на ВДНХ, показала минус 0,2 градуса, аналогичную температуру, по данным синоптиков, зафиксировали и в Волоколамске. А вот в центе мегаполиса, в районе гостиницы "Балчуг", столбики термометров удержались в зоне положительных значений и показали плюс 2,6 градуса.

Как ожидается, в течение сегодняшнего дня воздух в столице может прогреться до плюс 9-11 градусов, по области - до 12 градусов выше нуля. Ветер, согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.