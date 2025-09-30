В ведомстве отметили, что продажу квартиры по доверенности невозможно осуществить мгновенно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Продажа квартиры по доверенности не оформляется тайком, ее невозможно осуществить мгновенно. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Там отметили, что одна из любимых страшных историй, используемых мошенниками для создания психологического эффекта, - это легенда о генеральной доверенности, оформленной от имени гражданина на некоего украинского террориста. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции или спецслужб, рассказывают о переводах всех средств, продаже квартиры и, как следствие, уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины.

Знание того, как на самом деле работает доверенность по закону, поможет не паниковать, подчеркнули в МВД. "Продать квартиру "по доверенности" мгновенно невозможно. Для отчуждения недвижимости нужна нотариально удостоверенная сделка и госрегистрация перехода права в Росреестре (ст. 185.1, 551 ГК РФ). Госрегистрация занимает время, проверяются документы, и без вашего ведома "молниеносная продажа" невозможна", - говорится в сообщении в Telegram-канале УБК.

Кроме того, как рассказали в МВД, для распоряжения счетом доверенность должна быть предъявлена банку. "Банки в обязательном порядке проверяют ее подлинность, а многие вообще принимают только доверенности, оформленные в самом банке. Ни один "террорист" не может получить доступ к вашим деньгам просто по звонку или чужому слову", - подчеркнули в управлении.

Также в МВД отметили, что генеральная доверенность не оформляется тайком, оформление любой нотариальной доверенности требует личного присутствия доверителя у нотариуса и его подписи. Невозможно оформить доверенность без личного участия или "по приказу сверху".

Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и реестр их отмены. "Если есть сомнения, то можно всегда проверить подлинность доверенности и ее статус, - рассказали в УБК. - По закону, доверенность можно в любой момент отменить (ст. 188-189 ГК РФ). Даже если бы доверенность была настоящей (что не правда), можно спокойно пойти к нотариусу и отменить ее".