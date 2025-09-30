Максимальная сумма штрафа для физических лиц может составить €1280

ВИЛЬНЮС, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии намерены внести в парламент поправки к закону, предполагающие значительное повышение штрафов за незнание эстонского языка как для физических, так и для юридических лиц, а также ужесточение требований к сдаче соответствующего экзамена. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его данным, эстонское правительство намерено в ближайшее время внести поправки в Закон о языке. С принятием поправок максимальная сумма штрафа для физических лиц составит €1280, а для предприятий - €9,6 тыс. На данный момент размер штрафа составляет €640 максимум, но в среднем он ниже - около €100. Также власти республики планируют ввести плату в размере €50 за допуск к языковому экзамену, если его сдают более двух раз.

"Самое важное в законопроекте - это усиление надзора за выполнением языковых требований, в том числе повышение штрафов. Мы рассчитываем, что высокие штрафы мотивируют людей прилагать больше усилий для изучения языка", - заявила представитель министерства образования республики Кятлин Кыверик, слова которой приводит портал.

По словам Кыверик, "никому сразу после вступления закона в силу не придет огромный штраф". Сначала человек получит предупреждение, и если "в течение полугода или года человек или организация ничего не предприняли, тогда могут быть взыскания", добавила она. В свою очередь глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск заявил, что размер штрафа, в отличие от цен и зарплат, долгие годы не менялся. Томуск добавил, что "идея штрафов - педагогическая, они должны действовать превентивно". В первую очередь меры касаются работников сферы услуг: таксистов, продавцов и официантов.

По данным эстонских властей, в балтийской республике проживает более 285,8 тыс. русских, что составляет свыше 20% населения.

В июне 2024 года представитель делегации РФ Илья Бармин, выступая на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, отметил, что в Европе процветает откровенная русофобия. По его словам, такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, превратились в полицейские государства, где значительной части населения запрещается говорить, работать, учиться на родном для них русском языке.