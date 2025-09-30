Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем воссоединения с Россией

В ЛНР за три года в составе РФ удалось возродить разбитое киевским режимом, отметил глава республики

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение с Россией помогло восстановить в Луганской Народной Республике то, что было разбито киевскими неонацистами. Выстоять жителям Луганщины помогла вера в торжество справедливости, об этом в своем Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник, поздравляя жителей региона с праздником.

"Сегодня поистине главный праздник для Луганской Народной Республики. Для каждого из нас 30 сентября стало символом единства, смелости и решительности: в этот день был подписан договор о принятии нашей республики на правах субъекта в состав Российской Федерации. <…> За три года вместе с Россией удалось возродить то, что так зверски было разбито киевскими неонацистами. Выстоять нам помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что Луганщина всегда была и останется русской землей", - отметил он.

По словам Пасечника, вместе с ЛНР радость этого дня разделяют жители Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. "Мы вместе, и с нами вся великая страна! <…> Уверен, что в единстве наша сила и залог успешного будущего нашей страны", - подчеркнул глава региона.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.