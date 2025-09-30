По данным книжного сервиса, самым востребованным произведением стало "К северу от 38-й параллели: Как живут в КНДР" Андрея Ланькова

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Книжный сервис "Строки" провел исследование, в ходе которого выяснил, что интерес к книгам о Северной Корее с июля по сентябрь 2025 года среди российских пользователей вырос в девять раз по сравнению с предыдущим кварталом. Самым востребованным произведением стало "К северу от 38-й параллели: Как живут в КНДР" авторства Андрея Ланькова, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Книжный сервис "Строки" проанализировал, как изменился спрос на литературу о Северной Корее с начала июля, когда в России открылась продажа билетов на курорт Расон в Северной Корее до конца сентября по сравнению с предыдущим периодом. Поиск книг о стране увеличился в девять раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, число читателей, интересующихся литературой о Северной Корее, увеличилось в три раза.

На втором месте после произведения "К северу от 38-й параллели: Как живут в КНДР" авторства историка и публициста Андрея Ланькова занимает "Корейская война 1950-1953. Неоконченное противостояние" Макса Хейстингса, посвященная конфликту между Северной и Южной Кореей, а третье - "Ким Ир Сен. Вождь по воле случая" Федора Тетрицкого, рассказывающая о человеке, сформировавшем систему, действующую в стране до сих пор.

В пятерку самых популярных книг также вошли "Повседневная жизнь в Северной Корее" Барбары Демик и "Корея Южная и Северная. Полная история" Сона Чжунхо.