По данным опроса онлайн-кинотеатра, ими стали "Домовенок Кузя", "Жизнь по вызову" и "Три кота"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россияне чаще всего пересматривали сказку "Домовенок Кузя", сериал "Жизнь по вызову" и мультсериал "Три кота" в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-кинотеатром Kion (результаты есть у ТАСС).

Так, согласно результатам опроса, в 2025 году главным фаворитом всех возрастов стал "Домовенок Кузя" - его пересматривали и зрители до 18 лет, и молодая, и средневозрастная аудитории, и даже пользователи старше 65 лет. Также практически все категории зрителей до 44 лет пересматривали небольшие новогодние мультфильмы "Чебурашка. Секрет праздника" и "Умка на елке". Более старшая аудитория старше 45 лет, помимо "Кузи", выбирала фильмы "Батя 2. Дед" и "Лед 2", а некоторые - боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать".

В 2024 году главным пересматриваемым фильмом всех возрастов стала комедия с Ларисой Гузеевой "Теща". Зрители до 18 лет также смотрели "Чебурашку" и экранизированную сказку "Летучий корабль". Зрители среднего возраста - мелодраму "Почему ты?", а старше 45 лет, помимо прочего, часто возвращались к "Мастеру и Маргарите".

С 2021 по 2023 год почти у всех зрителей в топе был "Чебурашка". Кроме того, до 18 лет пересматривали "Летучий корабль" и комедию "Не одна дома". Старшая аудитория также часто выбирала комедию "Праздники" и мелодраму "Почему ты?". Некоторые пользователи старше 45 лет пересматривали "Операцию "Фортуна": Искусство побеждать".

Среди сериалов за 2025 год зрители чаще всего пересматривали "Жизнь по вызову" и мультсериал "Три кота". Аудитория до 18 лет также выбирала "Леди Баг и Супер-Кот", от 18 и старше - "Машу и Медведя", а пользователи старше 45 лет - детективный сериал "Тайга".

В 2024 году чаще всего пересматривали "Жизнь по вызову" и "Обоюдное согласие". Кроме того, у младших в топе "Три кота", у зрителе постарше - сериал "Успешный", у зрителей старше 45 лет - комедийный хоррор "Сергий против нечисти", а от 55 лет - детектив "Черное солнце".

За 2021-2023 года в топе пересматриваемых сериалов были "Жизнь по вызову" и драмеди с Любовью Аксеновой "Почка". Также у зрителей помладше среди фаворитов - мультсериал "Три кота", у старших - "Успешный", а у аудитории 45+ - "Обоюдное согласие".