Среди участников в 2025 году молодые историки из пяти иностранных государств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Петербургский молодежный исторический форум "Герои Отечества", созданный старшеклассниками в 2022 году, вышел на международный уровень. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС автор и руководитель форума Владислав Курбатов, среди участников в этом году молодые историки из пяти иностранных государств.

"В этом году наш форум пройдет на знаковых площадках Санкт-Петербурга - в Смольном, Академии талантов, Каменноостровском дворце и Доме национальностей. Участниками станут 350 человек из 25 регионов РФ и пяти иностранных государств. Мы уже выходим на международный уровень", - сказал Курбатов.

Форум пройдет в Северной столице с 1 по 3 октября. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участников ждут научные и просветительские мероприятия, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

"Основная задача форума - воспитать не только в самом себе, но и как можно в большей части молодежи любовь к своей Родине, к своему Отечеству, делать все возможное для его процветания и развития", - сказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Цед.

Петербургский молодежный исторический форум "Герои Отечества" существует с 2022 года. Авторами и организаторами является команда школьников-старшеклассников. Их главной целью стала популяризация изучения нашей истории среди молодежи.