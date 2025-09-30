Речь идет о компенсации затрат на корм для собак-проводников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минтруд предложил ввести с 2026 года новую меру поддержки для россиян с инвалидностью по зрению - выплачивать им компенсации затрат на корм для собак-проводников. Такую выплату можно будет оформить с использованием электронного сертификата, сообщил журналистам директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина.

"Начиная с 2026 года люди с инвалидностью по зрению получат новую меру поддержки - компенсацию затрат на корм для своих собак-проводников. Получить такую поддержку можно будет с помощью электронного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться исходя из нормативных показателей и средней рыночной цены сухих кормов, и ежегодно индексироваться, начиная с 1 февраля, на уровень инфляции. Такой подход разработан совместно с общественными организациями инвалидов и школой подготовки собак-проводников", - привели его слова в пресс-службе Минтруда.

Эта мера дополнит уже существующие ежегодные выплаты на содержание собак-проводников, которые сами по себе составляют около 38 тыс. рублей в 2025 году. В результате общая сумма ежегодной поддержки на содержание и корм собак-проводников возрастет до необходимого уровня, пояснил Лигомина.

Нововведение, благодаря электронному сертификату, даст возможность человеку самостоятельно подбирать корм для своей собаки-проводника, исходя из потребностей и ассортимента, имеющегося на рынке.

В Минтруде напомнили, государство бесплатно предоставляет гражданам с инвалидностью по зрению специально подготовленных собак-проводников. Чтобы получить такое средство реабилитации, нужно обратиться в Социальный фонд России. Электронный сертификат позволяет свободно выбирать подходящие изделия или услуги - средства привязаны к карте МИР и идут исключительно на покупку реабилитационного оборудования или услуг, помогающих максимально учесть индивидуальные потребности гражданина.