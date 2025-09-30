Премия "Шум" открыла народное голосование за 84 финалистов

Результаты этого голосования будут учтены при определении победителей

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" отобрал для участия в финале премии 84 лучших медиаспециалиста из 34 регионов страны, открыв народное голосование по ним. Результаты этого голосования будут учтены при определении победителей, сообщили ТАСС в пресс-службе круглогодичного молодежного образовательного центра "Шум".

"В рамках заочного этапа проводилась оценка 2 303 медиапроектов со всей России. По результатам экспертной оценки для участия в финале Премии были отобраны 84 лучших медиаспециалиста из 34 регионов страны. Финалисты были объявлены 29 сентября. Вместе с этим стартовал следующий этап - народное голосование на базе миниприложения во "Вконтакте", - говорится в сообщении.

Все граждане России от 14 лет, зарегистрированные в социальной сети, могут отдать свой голос за любого финалиста в каждой из номинаций. Голосование продлится до 18 октября, а его результаты будут учтены в определении победителей. Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "Шум".

"Финалисты Премии уже сейчас играют особую роль в жизни страны. Это те люди, которые не просто создают медиапроекты - они своим делом решают социально значимые вопросы. Через вдохновляющие репортажи о детях, победивших тяжелые заболевания, через документальные фильмы об уникальных людях России, через огромные базы данных, собранных для волонтеров. Каждый проект, который вышел в финал, когда-то кому-то помог. И в этом их важнейшая победа", - поделилась министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Число заявок в 2025 году

Всего в 2025 году премия "Шум" собрала 15 000 заявок со всей страны. Самой популярной номинацией стала "Страна Героев", посвященная медиапроектам о 80-летии Победы, специальная номинация собрала свыше 17% из общего числа заявок. К заочному этапу и экспертной оценке было допущено 2 303 проекта, из которых были отобраны по семь финалистов в каждой из 12 номинаций. Помимо индивидуальных заявок в финале примут участие и коллективные: 18 из 84 финалистов - представители медиакоманд. Средний возраст финалистов составил 27 лет. Более 70% финалистов - это участники из регионов, которые находятся далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В числе финалистов - сотрудники ТАСС Елизавета Шевченко (проект "Друзья человечества" (номинация "Взгляд в будущее"); Калерия Андреева (проект "Нефть для фронта и для Победы" (номинация "Страна Героев"); Анастасия Околита (проект "Дары речи" (номинация "Первая полоса"); Антон Морозов (проект "Путин. Лайфстайл" (номинация "Первая полоса").

В экспертный совет премии вошли 62 специалиста сферы медиа и журналистики: руководители информационных агентств, телеведущие, представители федеральных СМИ, главные редакторы, медиапедагоги и продюсеры, а также победители премии "Шум"-2024.

После народного голосования состоится очный этап. 24 октября финалисты встретятся в Москве, чтобы презентовать свои проекты перед экспертами. По результатам суммы баллов заочного этапа, народного голосования и очного этапа будет определен один победитель в каждой из номинаций, а также призеры. Они будут удостоены денежных призов в размере до 600 000 рублей, а также подарков от партнеров премии. Также у финалистов и победителей будет возможность получить стажировку в федеральных министерствах и подведомственных организациях.

Результаты премии будут объявлены 25 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Мероприятие пройдет в формате гала-концерта с участием приглашенных артистов, почетных гостей и лидеров медиаиндустрии.

ТАСС - информационный партнер премии.