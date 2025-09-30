В России официально насчитывается 750 особей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Популяция амурского тигра на территории Еврейской автономной области насчитывает 16-18 особей. Об этом сообщил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

"Несколько лет назад [на территории Еврейской автономной области] <...> было выпущено два тигренка. <...> И вот благодаря этому выпуску на сегодняшний день уже группировка амурского тигра на территории Еврейской автономной области составляет 16-18 особей", - сказал он в ходе дней Еврейской автономной области в Национальном центре "Россия".

Ранее на открытии выставки "Земля больших кошек" Чуйченко сообщал, что в стране наблюдается положительная тенденция по сохранению амурского тигра. Так, в России официально насчитывается 750 особей.