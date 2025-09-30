Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отметил, что "это будет справедливо"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Оскорбление учителей должно наказываться штрафами до 20 тыс. рублей для граждан, а в случае травли педагогов в соцсетях - до 700 тыс. рублей. Об этом в преддверии Дня учителя заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что "сегодня учителя беззащитны", в случае конфликтных ситуаций, как правило, виноватыми делают именно учителей, а ученики и их родители оказываются "ни при чем".

"Мы считаем, что за оскорбление учителей необходимо для физлиц ввести штрафы от 5 до 20 тыс., для юрлиц - до 100 тыс. рублей, за оскорбление учителей в социальных сетях - до 700 тыс. рублей", - сказал Миронов.

Он выразил уверенность, что "это будет справедливо". "Сегодня безнаказанность ведет к хамству, к унижению наших учителей, никто их не защищает. Мы считаем, что защита должна быть в том числе денежная", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что соответствующий законопроект направлялся на отзыв в Верховный суд и правительство. Максимальные штрафы, согласно инициативе, должны быть за оскорбление учителей не только в соцсетях, но и в СМИ.

"По действующему законодательству оштрафовать в нашей стране могут за оскорбление чиновников, а педагоги беззащитны перед откровенным хамством школьников и их родителей. Мы предлагаем приравнять в этом смысле учителей к госслужащим", - сказал Миронов. По его словам, "поступает очень много жалоб от учителей", которые "разбираются с неугомонными родителями", отвечают на неудобные вопросы руководства школы, "а порой и прокуратуры".