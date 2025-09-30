Его можно восстановить, только построив заново, считает Галина

МАРЬИНКА /ДНР/, 30 сентября. /ТАСС/. Город Марьинка в Донецкой Народной Республике полностью разрушен Вооруженными силами Украины, его можно восстановить, только построив заново. Об этом ТАСС рассказала единственная жительница города Галина.

"Города фактически нет. И вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет. Тут нужно грейдеры затянуть, снести все под ноль и ставить просто многоквартирный комплекс", - сказала Галина.

По ее словам, это необходимо, потому что очень многие люди остались без жилья.

25 декабря 2023 года Марьинка в ДНР была полностью освобождена. За город велись тяжелые бои, ВСУ сделали из него укрепленный опорный пункт. Освобождение населенного пункта снизило возможности ВСУ по обороне и дало ВС РФ дополнительные возможности на этом направлении. Освободив Марьинку, российские войска существенно отодвинули украинскую артиллерию от Донецка, что позволило более эффективно защищать город от ударов.