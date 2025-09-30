По словам министра юстиции РФ, популяция амурского тигра на территории региона насчитывает 16-18 особей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Амурский тигр может стать региональным брендом Еврейской автономной области. Об этом сообщил министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

"Мы уверены, что символ России, как сказал наш президент, это не только медведь, а это еще и амурский тигр. Он уже станет полноправным символом, и я бы даже сказал, региональным брендом Еврейской автономной области", - сказал он в ходе дней ЕАО в Национальном центре "Россия".

Ранее Чуйченко сообщал, что популяция амурского тигра на территории ЕАО насчитывает 16-18 особей.