В министерстве призвали ни при каких обстоятельствах не сообщать никому коды из сообщений

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали выманивать код для кражи денег, представляясь сотрудниками организаций, устанавливающих шлагбаумы. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Поступает информация: мошенники изменили предлог для звонков. Теперь в ряде схем первый контакт осуществляется под видом организаций, устанавливающих шлагбаумы. Как и схема с "установкой домофона", новая уловка нацелена на одно - убедить человека передать код авторизации для кражи денег", - говорится в сообщении киберполиции.

В МВД призвали ни при каких обстоятельствах не сообщать никому коды из сообщений.