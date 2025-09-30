Речь идет о снимке Большого азимутального телескопа в поселке Нижний Архыз в КЧР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/ Фотография ТАСС находится в числе претендентов на символ для новой банкноты номиналом 500 рублей. Это следует из презентации ЦБ РФ, имеющейся в распоряжении агентства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о начале 1 октября общероссийского онлайн-голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Для ее оформления эксперты отобрали 16 символов Северо-Кавказского федерального округа и пять символов Пятигорска. Окончательный выбор объектов, которые будут изображены на банкноте, сделают граждане в ходе голосования.

Среди одного из 16 символов - Большой азимутальный телескоп в поселке Нижний Архыз в КЧР, этот снимок был сделан фотографом ТАСС.

За ходом голосования можно будет наблюдать в реальном времени на сайте ЦБ. Это позволит учесть мнение граждан из разных регионов страны. После подведения итогов голосования художники Банка России и Гознака приступят к созданию окончательного дизайна банкноты.

В 2024 году в голосовании за выбор символа для оборотной стороны купюры номиналом 1 тыс. рублей победило изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях "Метеор", сделанное собственным фотокорреспондентом ТАСС Владимиром Смирновым.