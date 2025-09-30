Загрузка заданий возможна до 1 октября до 23:59 мск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Один день остался для желающих пройти дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"До окончания дистанционного этапа второго сезона конкурса "Это у нас семейное" остался 1 день, загрузка заданий возможна до 1 октября, до 23:59 по московскому времени", - говорится в сообщении.

На участие во втором сезоне конкурса зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по апрель 2026 года.

Финал конкурса пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы - 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс стал частью национального проекта "Семья".