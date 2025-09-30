Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона, Костромская область стала одним из немногих субъектов РФ, где реализована такая поддержка

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В Костромской области расширили перечень мер поддержки для участников спецоперации, добавив в него право на бесплатный проезд тем ветеранам СВО, которые удостоены государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Еще одна мера поддержки, разработанная по поручению главы региона Сергея Ситникова, - право на бесплатный проезд на территории Костромской области. Мерой поддержки смогут воспользоваться участники спецоперации, удостоенные государственных наград. Среди них - звание Героя России, ордена Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", "За заслуги перед Отечеством", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона, Костромская область стала одним из немногих субъектов России, где реализована такая поддержка. Подобные льготы действуют только в Москве и приграничных регионах.

В настоящий момент в Костромской области действует более 40 видов поддержки участников СВО, в том числе медицинская помощь, а также помощь в обучении и трудоустройстве.