В Дагестане наградили мужчину, спасшего людей из тонущего автобуса в Петербурге

Идрису Гаджиеву вручили медаль "За спасение погибающих на водах"

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчину, спасшего людей из тонущего автобуса в мае 2024 года в Санкт-Петербурге, наградили в Дагестане. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам трех жителей республики, которые оказали помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса.

"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова начальник территориального подразделения по Дагестану Муслим Девришбеков наградил Идриса Гаджиева медалью ведомства "За спасение погибающих на водах", - говорится в сообщении.

В мае минувшего года в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойку. Погибли семь человек. На помощь пострадавшим поспешили очевидцы, в том числе Идрис Гаджиев.