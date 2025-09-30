Воробьев: воссоединение с Донбассом и Новороссией произошло из-за мужества людей

Губернатор Московской области напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина регион поддерживает подшефные территории - Новоазовский и Тельмановский районы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией стало возможным благодаря стойкости и мужеству людей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Три года назад эти территории официально вошли в состав Российской Федерации. Это историческое воссоединение стало возможным благодаря мужеству и стойкости людей, которые выбрали Россию - свою Родину, свою будущность", - написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина Московская область поддерживает подшефные территории - Новоазовский и Тельмановский районы.

"Восстанавливаем разрушенное, строим новое: школы, больницы, жилые дома, инфраструктуру. Подмосковные специалисты, предприятия и волонтеры ежедневно трудятся бок о бок с жителями этих районов, чтобы вернуть им мирную, достойную жизнь", - добавил губернатор.