ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с франко-итальянской актрисой Клаудией Кардинале прошла в старинной церкви Сен-Рош в историческом центре Парижа в присутствии почитателей ее таланта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Почтить память актрисы пришли министр культуры Франции Рашида Дати, представители театральных и кинематографических кругов. На церемонии присутствовала дочь Кардинале Клаудиа Скуитьери, по словам которой, ее мать была безгранично предана профессии и верила в то, что искусство способно изменить мир.

Семья Кардинале просила парижан не приносить цветы в церковь, а вместо этого сделать пожертвование в фонд ее имени, который она создала для поддержки артистической молодежи.

После церемонии прощания тело актрисы будет кремировано.

Актриса Клаудиа Кардинале умерла в возрасте 87 лет 24 сентября в коммуне Немур близ Парижа, где проживала последние годы. Причины ее смерти не уточняются, однако ее импрессарио Лоран Саври ранее сообщил, что она ушла из жизни "в окружении своих детей".

120 работ

Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье сицилийских эмигрантов. Слава пришла к ней после первой же роли в короткометражной картине Рене Вотье "Золотые кольца" в 1952 году. В 1957 году она была признана "самой красивой итальянкой Туниса". Дебютом в полнометражном кино для нее стала небольшая роль в комедии "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны" (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли. В общей сложности ее фильмография насчитывает более 120 работ.

Актрису приглашали в свои фильмы всемирно известные режиссеры, среди которых Лукино Висконти и Федерико Феллини. Ее партнерами на экране были кумиры зрителей, в том числе Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Кардинале, как вспоминают ее коллеги, тщательно отбирала фильмы, в которых снималась.

В 1969 году актриса снялась в ленте "Красная палатка" советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятым и профинансированным совместно с западной стороной. В интервью ТАСС она признавалась, что для нее эта работа "стала незабываемым опытом". В Советском Союзе ее героиня полюбилась зрителям навсегда, а для многих мужчин она стала идеалом красоты. За вклад в мировой кинематограф Кардинале в 2011 году была удостоена российской кинопремии "Золотой орел".

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Кардинале олицетворяла собой свободу и талант, которыми дополняла работы величайших мастеров кино.