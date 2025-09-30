Вход в Эрмитаж для студентов будет бесплатным по четвергам

При посещении музея нужно иметь студенческий билет или другой документ, подтверждающий право на льготу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Студенты смогут с октября бесплатно посещать Государственный Эрмитаж по четвергам. О расширении льготной программы сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Начиная с октября 2025 года, студенты всех учебных заведений РФ могут каждый четверг (ближайший - 2 октября) бесплатно посещать все временные выставки и постоянные экспозиции в Главном музейном комплексе. В другие дни недели для всех студентов действует льготная цена на входной билет в Главный музейный комплекс (300 рублей). Главный штаб Эрмитажа студенты могут посещать бесплатно в любой день", - рассказали в пресс-службе.

Представители музея отметили, что льгота распространяется на всех студентов вне зависимости от гражданства и формы обучения. При посещении музея необходимо иметь студенческий билет или другой документ, подтверждающий право на льготу.