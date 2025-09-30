По словам чиновника, эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил перечислять в госбюджет денежные средства одиноких умерших граждан, хранящиеся на банковских и брокерских счетах. С такой инициативой он обратился в Центробанк, сообщается в Telegram-канале петербургского парламентария.

"Предложил разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями, с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой для перечисления в казну выморочных денежных средств, хранящихся на счетах кредитных организаций и брокерских счетах", - говорится в сообщении.

По словам депутата, "ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших", а эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан.