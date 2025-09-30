В Саратовской области выделили 120 млн рублей пострадавшим от сайгаков аграриям

В частности, поддержку получат фермеры, которые выращивали сельхозкультуры на корма для животных

САРАТОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 120 млн рублей выделили из резервного фонда правительства Саратовской области на поддержку саратовских аграриев, чьи угодья были повреждены в результате массовой миграции сайгаков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На поддержку саратовских аграриев, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, из резервного фонда регионального правительства выделено 120,9 млн рублей. Такое решение принято губернатором Романом Бусаргиным", - говорится в сообщении.

Поддержку получат фермеры, которые выращивали сельхозкультуры на корма для животных, а также те, для кого производство зерновых является основным видом деятельности, уточнили в пресс-службе.

В 2025 году на территорию региона из Казахстана мигрировали более 1 млн особей сайгаков. Поля, на которые зашли парнокопытные, в основном находятся в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах. В каждом районе были созданы специальные комиссии по оценке ущерба. Специалисты установили, что в результате оказались повреждены сельхозугодья 93 хозяйств на площади 18,5 тыс. га.

"Основная часть их прямых затрат будет компенсирована за счет областного бюджета", - добавили в правительстве.

Ранее сайгаки были занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Саратовской области. В 2025 году состоялся ряд совещаний, в том числе в Совете Федерации, где обсуждалась ситуация с парнокопытными. Эксперты приняли решение исключить из перечня редких животных волго-уральскую популяцию сайгака, которая мигрирует в Саратовскую область. При этом под охраной осталась популяция сайгака северо-западного Прикаспия, постоянно проживающая на территории РФ.