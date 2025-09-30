Для тех, кто хочет получить профессию и начать взрослую жизнь, есть возможность трудоустроиться, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что учебно-производственные комбинаты при школах необходимо восстановить, это будет мотивировать молодежь получать среднее профессиональное образование.

"Общероссийский тренд, что радует: ребята после девятого класса выбирают специальное профессиональное образование. Хотят получить качественное среднее образование и профессию. Желающих поступить в колледжи и техникумы становится больше. Поэтому надо создавать материальную базу. <...> Нужно создавать, восстанавливать, учебно-производственные комбинаты. Чтобы была постоянная связь учеников и профессионалов", - сообщила Матвиенко на встрече с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк.

Также она отметила, что те ребята, которые хотят получить профессию и начать взрослую жизнь, должны знать, что у них есть возможность трудоустроиться. Поэтому предприятиям тоже надо создавать условия, чтобы они могли приглашать учеников к себе на практику, добавила Матвиенко.