Проводники Российских студотрядов в этом году перевезли 10 млн пассажиров

Летом 2025 года около 7 тыс. участников РСО работали проводниками пассажирских вагонов в поездах АО "ФПК"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Десятимиллионного пассажира, перевезенного проводниками из числа участников Российских студенческих отрядов (РСО) летом 2025 года, торжественно встретили на Казанском вокзале Москвы. Об этом сообщает пресс-служба РСО.

"Им стала Екатерина Анисимова, которая путешествовала со своей семьей - мужем Денисом и двумя сыновьями Владимиром и Николаем. В торжественной встрече приняли участие член комитета Государственной думы по охране здоровья, председатель правления Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина, заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию АО "ФПК" Станислав Зотин", - говорится в сообщении.

Екатерину ждал подарок - 25 тыс. баллов в программе "РЖД Бонус", который она сможет потратить на покупку билетов. "Встреча юбилейного пассажира становится доброй традицией РСО и ФПК. Данное мероприятие проводится уже второй год. 10 млн пассажиров - это 19% от общего летнего пассажиропотока", - отметили в РСО.

По словам Дрожжиной, наравне с кадровыми сотрудниками проводники РСО несут ответственность за безопасность и комфорт пассажиров. "Только в летний период проводники РСО составляют около 20% всего штата. Встреча юбилейного пассажира - это не просто наша с ФПК добрая традиция, но и символ того, что миллионы людей в России путешествуют, ездят в командировки, навещают родных благодаря труду студотрядовцев", - отметила она.

Летом 2025 года порядка 7 тыс. участников РСО работали проводниками пассажирских вагонов в поездах АО "ФПК". Студенты из 65 регионов трудились на различных маршрутах следования поездов. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.