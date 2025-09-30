Мероприятие продлится по 6 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие X Всероссийского фестиваля комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для школьников прошло в международном детском центре "Артек", сообщили в пресс-службе центра.

"В "Артеке" стартовал юбилейный Всероссийский фестиваль ГТО среди школьников. Мероприятие приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и продлится по 6 октября. В отборочных этапах по всей России приняли участие более 11 тыс. учащихся. В "Артек" на финал приехали более 350 самых спортивных и активных ребят, представляющих 45 регионов страны", - говорится в сообщении.

Соревнования стартовали 30 сентября. Программа фестиваля состоит из испытаний комплекса ГТО - личное первенство по многоборью ГТО и командное первенство в эстафете ГТО, главный приз - переходящий Кубок победителей. В прошлом году его обладателем стала команда из Алтайского края. Программа включает в себя бег, прыжки в длину, подтягивания, плавание, стрельбу и другие испытания комплекса ГТО.

Участников торжественной церемонии поздравил министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. "Сегодняшнее событие - возможность для юных физкультурников проявить свои спортивные качества. Право выступить в финале в легендарном "Артеке" получили участники, показавшие лучшие результаты в отборочных соревнованиях. Желаю всем ярких впечатлений и высоких достижений, а также веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту - это то, что нас объединяет", - говорится в обращении Дегтярева.

Церемония награждения и закрытия фестиваля состоится 6 октября. На следующий день в "Артеке" пройдут тренировки по подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко отметил важность фестиваля: "Более десяти лет назад президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом о возрождении комплекса ГТО открыл новый этап в укреплении здоровья и спорта в нашей стране. Миллионы детей и подростков показали, что комплекс ГТО стал не просто набором нормативов, это настоящий путь к успеху, укреплению здоровья и развитию спортивного духа. Уверен, что среди нынешних участников фестиваля растут новые чемпионы, которые своим примером вдохновят всех на достижение новых высот и побед. В "Артеке" спорт занимает особое место, ведь именно здоровый образ жизни формирует сильное поколение, способное строить будущее России".