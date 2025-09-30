Это был сюрприз для бойцов

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. В День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией восемь военных-десантников группировки войск "Днепр" в Херсонской области смогли увидеться со своими семьями, передает корреспондент ТАСС.

Это был сюрприз для военных, по "легенде" им предлагалось поучаствовать в съемках видеоролика ко Дню воссоединения. Сначала им вручили письма от родных, затем предложили записать ответ на камеру и поздравление для жителей Донбасса и Новороссии. Во время съемки ролика за спиной участников появлялись их близкие. Мероприятие удалось организовать благодаря сотрудникам творческого поселка "Счастливцево" и Минобороны РФ.

Многим ради этой встречи пришлось проделать долгий путь: Светлана приехала из Иркутской области, Юлия - из Томска, а Ольга - из Санкт-Петербурга. С собой они взяли детей, и их мечта увидеть папу осуществилась.