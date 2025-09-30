Реализации подлежат порядка 8-7,5 млн тонн

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Ставрополье в 2025 году экспортирует не менее 7,5 млн тонн зерновых, что почти сопоставимо с общим краевым урожаем прошлого года. Поставки будут сделаны в страны Ближнего Востока, Кавказского региона и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил во время прямой линии министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

"Собран неплохой урожай зерновой группы. Для края необходимы из этих 10 млн тонн 2,5 млн тонн - это семена, мука, зерновые на корм скоту. Все остальное будет реализовано. Реализации на сегодняшний день подлежат порядка 8-7,5 млн тонн. Сейчас в активной фазе уборка кукурузы, посмотрим, какую прибавку нам даст эта категория зерновых. Наши потенциальные клиенты известны. В последнее время это, прежде всего, страны Ближнего Востока, Кавказский регион и Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал он.

Увеличить экспортные объемы позволил урожай, который в 2025 году стал максимальным для региона за всю историю. Помимо выхода на зарубежные рынки, производители Ставрополья направят зерновые на продажу и в регионы Российской Федерации.

"На что хочется рассчитывать - на достойную цену, которую сегодня сформирует рынок, чтобы наши сельхозтоваропроизводители получили не только достойный урожай, но и достойную цену за свой нелегкий труд", - отметил Измалков.

В регионе уже ведется осенняя посевная кампания для закладки урожая на 2026 год. По данным министерства, площади зерновых на Ставрополье сопоставимы с уровнем прошлого года.