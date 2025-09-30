Губернатор области отметил, что за три года в Запорожье проделана большая работа

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Запорожская область долго шла к тому, чтобы воссоединиться с Россией, и за три прошедших года проделана большая работа для того, чтобы она стала "равной среди равных" регионов России. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в видеопоздравлении на мероприятии, посвященном Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

"С гордостью в сердце я хотел бы поздравить всех жителей Запорожской области с тем, что мы дома. Три года мы живем в справедливом обществе. Мы живем в обществе, к которому мы шли давно. Мы сделали очень много за эти три года. И сегодня предстоит сделать еще больше. Но сегодня мы видим достижения, которые благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина были достигнуты. Благодаря правительству, которое нас всегда поддерживает, всем, кто уделял огромное внимание тому, чтобы Запорожская область была равной среди равных", - сказал он.

Мероприятие прошло в Москве в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.