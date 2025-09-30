Губернатор отметил, что в регионе строятся дороги, улучшаются школы, детские сады, работа здравоохранения, создаются новые возможности для бизнеса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Херсонской области за три года региона в составе РФ смогли сами убедиться в экономической мощи России по поддержке, оказанной Херсонщине. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в видеопоздравлении на концерте, посвященном Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

"За эти три года произошло много событий, и жители увидели, какова мощь нашей Родины. Строятся дороги, улучшаются школы, детские сады, улучшается работа здравоохранения, создаются новые возможности для бизнеса. Создаются новые возможности для всех - и для молодежи, и для старшего поколения", - сказал он.

Мероприятие прошло в Москве в Центральном доме Российской армии имени М.В. Фрунзе.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.