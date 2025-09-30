Президент США пожелал здоровья Роберту Кеннеди - младшему, находившемуся за его спиной

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп шутливо выразил надежду, что не подхватил Covid из-за того, что министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший чихнул за его спиной во время выступления в Белом доме.

Американский президент докладывал о новых мерах его администрации по снижению цен на лекарства на потребительском рынке, когда стоявший ровно за его спиной Кеннеди - младший громко чихнул. "Будь здоров, Бобби", - сказал ему с улыбкой Трамп. После чего помолчал и добавил: "Надеюсь, я только что не подхватил Covid".

Затем он обратился к стоявшему рядом генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла: "У вас же есть Paxlovid (разработанный Pfizer препарат от ковида - прим. ТАСС)? Дайте мне Paxlovid немедленно". После этого Трамп стал отвечать на вопросы прессы.