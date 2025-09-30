Руководитель студотрядов региона Александра Кульгина отметила, что "Аллея памяти" стала живым напоминанием для будущих поколений о цене мира и свободы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участники Российских студенческих отрядов (РСО) ДНР заложили "Аллею памяти" в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДОННАСА), высадив более 1 тыс. роз в память о погибших в ходе специальной военной операции студентах и сотрудниках вуза. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры состоялась памятная акция, посвященная увековечиванию подвига студентов и сотрудников вуза, погибших в ходе специальной военной операции. На территории учебного заведения у мемориала погибшим была заложена "Аллея памяти". Более тысячи роз высадили студенты и участники движения студенческих отрядов ДНР. В мероприятии приняли участие семьи героев, представители администрации академии, студенческого сообщества, общественных организаций", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Аллея памяти" стала символом уважения и благодарности павшим воинам, а также новым "местом притяжения" для студентов и жителей Макеевки. "В Донбассе и Новороссии невероятно сильная и инициативная молодежь. Сегодня там уже открыто три региональных отделения РСО, где трудятся свыше тысячи ребят. Горжусь каждым, кто, несмотря на сложные обстоятельства, продолжает работать на благо своего региона и всей страны, проявляя настоящий патриотизм и ответственность", - приводятся в сообщении слова председателя правления РСО, члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной.

Руководитель студотрядов ДНР Александра Кульгина, в свою очередь, отметила, что "Аллея памяти" стала "живым напоминанием для будущих поколений о цене мира и свободы". "Аллея памяти - это не только символ скорби, но и символ надежды. Сегодня студенты посадили тысячу роз, и каждая из них хранит в себе частичку нашей общей благодарности тем, кто не вернулся домой", - приводятся ее слова в сообщении.

Кроме того, директор ДОННАСА, филиала НИУ МГСУ Николай Зайченко подчеркнул, что каждая роза, высаженная на аллее, символизирует благодарность студентам и сотрудникам, защищавшим Родину. "Мы понимаем, что у истории есть свои герои, и они живут в нашей памяти. Наш долг - передавать эту память новым поколениям студентов, чтобы они знали: за их возможность учиться и жить свободно заплачена высокая цена", - приводит его слова пресс-служба.

