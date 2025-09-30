В Пензенской области планируется открыть Почетное консульство Казахстана

Республика занимает первое место по объему экспорта из региона

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Почетное консульство Республики Казахстан предложено открыть в Пензенской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко по итогам встречи с генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым.

"Для дальнейшего развития сотрудничества Ерлан Узанович [Искаков] сообщил о намерении открыть в Пензенской области Почетное консульство Республики Казахстан", - написал Мельниченко.

По словам Искакова, в задачи почетного консула будет входить "решение консульско-правовых вопросов для установления контактов граждан Казахстана с местными властями, гражданами России".

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, Казахстан является одним из основных внешнеторговых партнеров региона. Объем поставляемых товаров составляет четверть от объема всего пензенского экспорта, Казахстан занимает первое место по объему экспорта из региона. В частности, в Казахстан из Пензенской области экспортируется пищевая, промышленная, фармацевтическая и мебельная продукция.

"В сфере образования действует свыше десятка межвузовских проектов, реализуется межшкольное взаимодействие. В сфере культуры только в 2025 году проведено шесть крупных совместных мероприятий, значительная часть которых была посвящена 80-летию со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе.