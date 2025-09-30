В номинации "Высота педагогического подвига" предлагается оценивать эссе, видеоэссе и стихотворения, рассказывающие о героях, в том числе педагогах, демонстрирующих мужество перед лицом опасности

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести в конкурсе "Учитель года России" номинацию в честь погибшего на СВО учителя ОБЖ Геннадия Старунова, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

На площадке Областной гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области Кравцов встретился с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов "Первый учитель", "Учитель года России", "Воспитатель года России" и "Директор года России".

"Министр просвещения РФ сообщил, что во Всероссийском профессиональном конкурсе "Учитель года России" со следующего года планируется учредить специальную номинацию в память о Геннадии Старунове, учителе основ безопасности жизнедеятельности, работавшем в московской школе им. Маршала В. И. Чуйкова и ставшем лауреатом конкурса "Учитель года России" в 2022 году. С ноября 2022 года учитель находился на специальной военной операции. В зоне боевых действий он был на связи с коллегами и учениками, продолжал просветительскую деятельность. Героически погиб, защищая Родину", - говорится в сообщении.

В номинации "Высота педагогического подвига" предлагается оценивать эссе, видеоэссе и стихотворения, рассказывающие о героях, в том числе педагогах, демонстрирующих мужество перед лицом опасности и ставших образцом благородства и отваги для подрастающего поколения, уточнили в ведомстве.

"Проведение профессиональных конкурсов крайне важно для всей системы образования. По итогам последней приемной кампании педагогическое направление на третьем месте по популярности. В этом году рекордный конкурс - 12 человек на место. В профессиональных конкурсах также молодеет состав участников. Это важная позитивная тенденция. Профессиональные конкурсы постоянно развиваются, мы проводим второй тур финальных испытаний для лауреатов четырех состязаний", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

В пресс-службе также отметили, что в ходе встречи глава ведомства обсудил с лауреатами конкурсов интересующие их вопросы о развитии системы образования. Кравцов рассказал о подготовке государственных учебников. В настоящее время создана линейка учебников по истории, на завершающей стадии находится учебник по обществознанию, продолжается работа над едиными учебниками по другим предметам.