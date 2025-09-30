В Московском регионе начались заморозки в последний вечер сентября

Столбики термометров ниже всего опустились в поселке Черусти

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заморозки, которые вновь обещали синоптики, начались в Московском регионе в последний вечер сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В настоящее время столбики термометров ниже всего опустились в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья - там фиксируется минус 1,9 градуса", - сказал собеседник агентства. Расположенный в низине и в окружении быстропромерзающих болот этот поселок, административно входящий в состав Шатурского городского округа, считается неофициальным "полюсом холода" столичного региона. Впрочем, отмечаются заморозки также в подмосковном Мелихово и Серебряных прудах, где метеостанции сообщают о температуре воздуха в минус 1,3 градуса. В Клину, по данным синоптиков, сейчас 1,2 градуса ниже нуля, минус 0,6 градуса - в Волоколамске, в Коломне и Зарайске уже похолодало до минус 0,3 градуса. Ровно ноль градусов показывают столбики термометров в Егорьевске.

Что же касается Москвы, то на главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, зафиксировано пока плюс 3,8 градуса, а в центре столицы - у гостиницы "Балчуг" воздух прогрелся 8,3 градусов тепла.

Специалисты Гидрометцентра РФ в своем последнем прогнозе обещали, что предстоящей ночью в Подмосковье на фоне небольшой облачности без осадков и при слабом ветре столбики термометров могут показать от минус 4 до плюс 1 градуса, в Москве же температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем 1 октября метеорологи ждут в Москве до плюс 12-14 градусов, по области - до плюс 15 градусов, но при этом прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Стоит отметить, что минувшая ночь уже становилась самой холодной с начала нынешней осени в Московском регионе: в Черустях мороз окреп до минус 6,2 градуса, в Москве же было около 0,2 градуса ниже нуля.