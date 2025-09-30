В Северной Осетии открыли представительство Президентской академии

В экспертный и преподавательский коллектив войдут педагоги из московского кампуса и филиалов академии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Региональное представительство Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации открылось в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Для жителей нашей республики с открытием регионального представительства появляются новые перспективы, дополнительные возможности стать профессиональными управленцами в системе муниципальной и государственной власти региона. На протяжении многих лет академия госслужбы для нашего субъекта является авторитетной кузницей кадров", - сказал премьер республики Борис Джанаев.

Представительство станет региональным центром развития компетенций государственных и муниципальных служащих республики, научно-методического обеспечения деятельности правительства, а также займется реализацией обучающей программы для участников СВО и другими проектами.

В экспертный и преподавательский коллектив войдут педагоги из московского кампуса и филиалов академии.

В октябре на базе представительства планируется создание и обеспечение ресурсами Центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих в сотрудничестве с мастерской управления "Сенеж".

В настоящее время начинается реализация образовательной программы, разработанной для Северной Осетии в сотрудничестве с Советом муниципальных образований республики с Высшей школой государственного управления (ВШГУ). Ее цель - профессиональное развитие управленческих кадров органов местного самоуправления.