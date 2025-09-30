Источник подчеркнул, что действует подобное предупреждение до первой половины дня 21 ноября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиадиспетчеры Финляндии предупредили всех пользователей воздушного пространства страны о возможных сбоях в работе глобальной спутниковой навигационной системы и, в частности, GPS. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе Хельсинки.

"В районе полетной информации "Хельсинки" можно ожидать возникновение помех в сигнале", - сказал собеседник агентства, заметив, что экипажам самолетов и вертолетов дано указание обо всех случаях сбоя в работе GPS докладывать диспетчерам. Источник подчеркнул, что действует подобное предупреждение до первой половины дня 21 ноября.

Ранее авиационные службы четырех стран балтийского региона уже предупредили о возможных сбоях в работе GPS. Речь идет о Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. Все воздушные суда, которые входят в воздушное пространство этих стран, предупреждают, что не исключена некорректная работа GPS, и просят экипажи докладывать диспетчерам обо всех случаях пропадания сигнала или поступающих неправильных данных.

При этом собеседники ТАСС в авиадиспетчерских службах балтийских стран подчеркивали, что стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку, работают в штатном режиме.