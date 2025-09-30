Призывники, как и ранее, не будут направляться для выполнения задач специальной военной операции

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осенний призыв граждан на военную службу стартует в России 1 октября и продлится до 31 декабря. Призывники, как и ранее, не будут направляться для выполнения задач специальной военной операции.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре - декабре текущего года. На военную службу будут призваны 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву на службу. Этим же документом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. 30 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о начале призыва.

Исключения сделаны для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Там призывная кампания пройдет с 1 ноября по 31 декабря в связи с климатическими особенностями территорий.

Особенности осенней призывной кампании

Особенностью данной призывной кампании станет то, что решение о призыве будет действительно в течение года со дня его принятия. В апреле 2025 года глава государства подписал соответствующий закон. Решение будет применяться в тех случаях, когда призывника не успели отправить в войска в весенний призыв - тогда он будет направлен к месту прохождения службы в призывной период. Принятое решение о призыве на военную службу подлежит отмене в случае, если у гражданина изменилось состояние здоровья или появились основания для предоставления отсрочки.

Кроме того, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований не менее шести месяцев, а также прошедших военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. Также право на отсрочку имеют пребывающие в добровольческих формированиях.

Как ранее сообщал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, для оповещения в ходе осеннего призыва будут применяться электронные повестки. Информация о них будет вноситься в Реестр направленных (врученных) повесток, а уведомления будут поступать в личный кабинет на портале госуслуг. При этом, подчеркивал Цимлянский, от бумажных повесток не отказались и они по-прежнему будут иметь юридическую значимость.

В свою очередь начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский отмечал, что в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде.

Направленная электронная повестка будет считаться врученной по истечении семи дней. В случае неявки гражданина без уважительной причины по истечению 20 дней к нему будут применены временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки. При этом сразу после явки они будут сняты.

Прохождение службы

Цимлянский подчеркивал, что все призывники будут направлены для прохождения службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации. Он отмечал, что призванные граждане не будут привлекаться к задачам спецоперации.

Бурдинский пояснял, что не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска.

Среди военно-учетных специальностей призывников традиционно привлекают и к научной деятельности. В настоящее время, отмечал Бурдинский, успешно функционируют 17 научных рот, 8 из которых - в технополисе "Эра". Он рассказал, что с момента создания службу в них прошли 6 тыс. человек, 400 из них после прохождения службы были назначены на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания "лейтенант".

Кроме того, в войсках сформированы и спортивные роты. Они созданы для того, чтобы спортсмены, подлежащие призыву, могли продолжить тренировки и не потерять свои навыки, а также совершенствовать их. Ежегодно в составе спортивных рот проходят службу около 480 человек, а за время их существования военнослужащие по призыву на международных соревнованиях завоевали свыше 650 наград. В настоящее время существует шесть спортивных рот, одна из которых создана для спортсменов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С требованиями, предъявляемыми к кандидатам в такие подразделения, можно ознакомиться на официальном портале Минобороны РФ. Начиная с 13 октября по телефонам +7 495 498-96-96, +7 (495) 498-96-97 +7 (495) 498-96-98 специалисты ГОМУ Генштаба смогут дать разъяснения по вопросам, связанным с призывом.