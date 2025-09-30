По 67% дел граждан размер долга составлял от 500 тыс. до 3 млн руб., по четверти (24,5%) - менее 500 тыс. рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 1,5 млн россиян за 10 лет обратились к процедуре личного банкротства через суд для снятия долгов. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики, которую изучил корреспондент ТАСС. Процедура судебного банкротства граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, была введена в России 10 лет назад - 1 октября 2015 года.

Согласно данным статистики, которую предоставили ТАСС в Судебном департаменте при Верховном суде РФ, за 2017-2024 годы (до 2017 года подробная статистика банкротств граждан не велась) в арбитражные суды поступило 1 млн 777 тыс. заявлений о признании граждан банкротами, по которым было возбуждено 1 млн 678 тыс. производств. Основная часть (89,5% или 1,5 млн) были возбуждены судами по заявлениям самих граждан, остальные - по заявлениям кредиторов или уполномоченных органов. При этом лишь 0,9% дел было возбуждено по обращениям банков и других кредитных организаций (15 тыс.).

По 67% дел граждан размер долга составлял от 500 тыс. до 3 млн руб., по четверти (24,5%) - менее 500 тыс. рублей. В 6,7% дел (116 тыс.) долги составляли от 3 млн до 10 млн руб., 1,5% (24,5 тыс.) - от 10 млн до 100 млн руб. 0,2% дел (3,7 тыс.) пришлись на банкротства при размере долга от 100 млн до 1 млрд руб. и 0,03% (464) - свыше 1 млрд руб.

В отношении почти 232 тысяч граждан суды вводили процедуру реструктуризации долга, из которых 85% (197 тыс.) затем были переведены в категорию банкротов с процедурой реализации имущества (большинство не смогли представить план реструктуризации долгов). Полным погашением задолженности, утвержденной планом реструктуризации, при отсутствии обоснованных жалоб кредиторов за 8 лет завершились лишь 1 138 дел.

Удовлетворением всех требований кредиторов завершилось рассмотрение 6,9 тыс. дел. и 3,3 тыс. - заключением мирового соглашения.

Распродажа имущества

Процедура реализации имущества применялась в отношении 1 млн 471 тыс. граждан, признанных банкротами. Полностью процедуру банкротства прошли 1 111 974 человека, в том числе 1 млн 107 тыс. - после реализации имущества. В общей сложности прошедшие через процедуру банкротства были признаны банкротами на 2,5 трлн рублей. Суды удовлетворили требования о выплатах кредиторам на 166 млрд рублей. Но 60% банкротств (в отношении 673 тыс. лиц) завершились в связи с отсутствием имущества и средств у банкрота.

При этом не все проходившие процедуру банкротства смогли снять с себя долговые обязательства. Почти 4,5 тыс. производств были прекращены судом в связи с отсутствием достаточных средств для возмещения расходов на проведение процедур при банкротстве. В отношении почти 12 тыс. банкротов, прошедших реализацию имущества, суды вынесли решения о неприменении правил освобождения от обязательств по долгам. Основанием стали привлечение гражданина к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве или за преднамеренное или фиктивное банкротство, предоставление недостоверных сведений финансовому управляющему и суду, а также при незаконности действий гражданина при возникновении и исполнении обязательств, приведших к требованиям кредиторов в деле о банкротстве. В материалах судов говорится о 24,5 тыс. заключениях финансовых управляющих об установлении признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

Пятерка регионов

Согласно данным судебной статистики, приведенной в Судебном департаменте, почти четверть (23%) рассмотренных дел о банкротствах и 33% общей суммы списанного с банкротов долгов пришлись на пять самых крупных по числу населения регионов России. В Москве в 2017-2024 годах процедуры банкротства прошли почти 58 тыс. жителей, признанных банкротами на 272 млрд руб., в Московской области - 56,8 тыс. человек, признанных банкротами на 149 млрд рублей. В Краснодарском крае за 8 лет банкротами на 17,8 млрд руб. были признаны 50,5 тыс. жителей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где действует единый Арбитражный суд, рассматривающий дела о банкротствах, за 8 лет 47 тыс. жителей были признаны банкротами на 347 млрд рублей. А в пятом по числу населения регионе - Свердловской области, в 2017-2024 годах процедуры банкротств прошли 44,5 тыс. человек, признанных банкротами на 57,5 млрд руб.

С 1 сентября 2020 года в России была введена также упрощенная внесудебная процедура банкротств через МФЦ при суммах долга от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом дела о банкротствах составляют пятую часть среди всех дел в арбитражных судах. На 1 января этого года в производстве арбитражных судов находилось более 400 тыс. дел о банкротствах физлиц.