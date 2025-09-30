Заведующий лаборатории полевых исследований ИНСАП РАНХиГС считает, что для такого уровня долголетия потребуется множество социальных изменений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сегодняшние поколения россиян не будут в среднем жить до 120 лет - для такого уровня долголетия потребуется очень много социальных изменений, заявил ТАСС заведующий лаборатории полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

"В ближайшей перспективе ни у одного из ныне живущих поколений нет реальных шансов в среднем доживать до 100-120 лет, - отметил эксперт. - Развитие технологий и генетика вряд ли радикально увеличат продолжительность жизни в ближайшие десятилетия. Прорывные решения вроде "вакцины от рака" или редактирования генов остаются экспериментальными, дорогими и недоступными для большинства. Основной фактор, от которого зависит реальное долголетие, - это не наука, а система долговременного ухода: инфраструктура, кадры, финансирование".

По мнению Рогозина, в России еще предстоит развивать эту систему. "Нужны большие организационные и образовательные ресурсы, чтобы нарастить культурный и человеческий капитал работников системы ухода, внедрить в обществе этику заботы. Без масштабных социальных инвестиций даже самые передовые технологии не спасут от преждевременной утраты качества жизни и смерти от управляемых, но не профилактируемых своевременно социальных болезней, наиболее критичные из которых одиночество и эксклюзия, недоступная социальная среда", - подчеркнул собеседник агентства.